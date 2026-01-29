Οι καταθέσεις των υπαλλήλων της Βιολάντα για τη μυρωδιά και η παραδοχή του ιδιοκτήτη ότι κάτι μύρισε, αλλά νόμιζε πως είναι η αποχέτευση

-Γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωληνώσεων- Γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο- Τι έλεγχοι γίνονταν και πώς πιστοποιούντανΣημαντικό για το επόμενο στάδιο της έρευνας και της απόδοσης ευθυνών είναι όσα έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Πυρασφάλειας, Ελέγχου και Συντήρησης της εγκατάστασης: Τι εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης ενδεχομένως έχουν γίνει, τι έχει διαπιστωθεί και πώς ενήργησαν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης.Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι ο χρόνος της διάβρωσης των σωληνώσεων. Όπως λένε πηγές με άριστη γνώση η διάβρωση δεν γίνεται από τον ένα μήνα στον άλλο, είναι διαδικασία που παίρνει χρόνο. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς;