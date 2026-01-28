Στη ΜΕΘ λόγω γρίπης αγόρι 4 ετών στο «Αγία Σοφία», διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι που κατοικεί σε περιοχή της Αττικής μετέφεραν στο νοσοκομείο χθες, Τρίτη, οι γονείς του