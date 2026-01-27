Στο μικροσκόπιο η μελέτη πυρασφάλειας του εργοστασίου της Βιολάντα, τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα από τον τόπο της καταστροφής
Στο μικροσκόπιο η μελέτη πυρασφάλειας του εργοστασίου της Βιολάντα, τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα από τον τόπο της καταστροφής
Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις από τους μάρτυρες για την τραγωδία στα Τρίκαλα - Από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι σημειώθηκε η φονική έκρηξη
Συνεχίζονται οι έρευνες στα Τρίκαλα για τις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.
Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο «δείχνουν» ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, έπειτα από διαρροή αερίου. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου, το οποίο μία ημέρα μετά την τραγωδία συνεχίζει να «καπνίζει».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ήδη έχει καταθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι καταθέσεις από τους επτά επιζώντες της πυρκαγιάς. Θα ληφθούν, επίσης, καταθέσεις και από τα άλλα 18 άτομα που είχαν βάρδια αλλά λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της επιχείρησης, δεν είχαν πάει στην εργασία τους. Κατάθεση θα δώσει και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
Μόλις κλείσει ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ήδη εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για κάθε νεότερο στοιχείο και για την εξέλιξη της έρευνας.
Βίντεο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται οι καταθέσεις των μαρτύρων
Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία θα περιλαμβάνεται το πόρισμα της ΔΑΕΕ, της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής αλλά και η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ αναμένονται και ιστολογικές εξετάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και το δείγμα από την σορό της πέμπτης γυναίκας που βρέθηκε σήμερα στα συντρίμμια του εργοστασίου, ενώ τα άλλα τέσσερα έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της ταυτοποίησης.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου.
Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε δεν τα κατάφεραν και βρήκαν τραγικό θάνατο.
Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο «δείχνουν» ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, έπειτα από διαρροή αερίου. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου, το οποίο μία ημέρα μετά την τραγωδία συνεχίζει να «καπνίζει».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ήδη έχει καταθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι καταθέσεις από τους επτά επιζώντες της πυρκαγιάς. Θα ληφθούν, επίσης, καταθέσεις και από τα άλλα 18 άτομα που είχαν βάρδια αλλά λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της επιχείρησης, δεν είχαν πάει στην εργασία τους. Κατάθεση θα δώσει και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
Μόλις κλείσει ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ήδη εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για κάθε νεότερο στοιχείο και για την εξέλιξη της έρευνας.
Βίντεο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται οι καταθέσεις των μαρτύρων
Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία θα περιλαμβάνεται το πόρισμα της ΔΑΕΕ, της επιθεώρησης εργασίας, της πυροσβεστικής αλλά και η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ αναμένονται και ιστολογικές εξετάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και το δείγμα από την σορό της πέμπτης γυναίκας που βρέθηκε σήμερα στα συντρίμμια του εργοστασίου, ενώ τα άλλα τέσσερα έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της ταυτοποίησης.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου.
Το χρονικό της τραγωδίας - Το εργοστάσιο «καπνίζει ακόμη»
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου.
Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε δεν τα κατάφεραν και βρήκαν τραγικό θάνατο.
Το μέγεθος της καταστροφής και το πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την έκρηξη, αποτυπώνονται και στις σημερινές φωτογραφίες από drone που δείχνουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της μπισκοτοβιομηχανίας να «καπνίζουν».
Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Η φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα δεν άφησε πίσω της μόνο καμένα υλικά και αποκαΐδια. Άφησε πέντε οικογένειες ακρωτηριασμένες, πέντε σπίτια βουβά. Πέντε γυναίκες που πήγαν νύχτα στη δουλειά τους για το μεροκάματο και δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά στις αγκαλιές των συζύγων τους και των παιδιών τους.
Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.
Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη, μια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Συμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της. Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, το 2018 μετά από χειρουργική επέμβαση - τότε ο ίδιος είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς - καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: Να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του, χωρίς τη μητέρα τους που ήταν η ψυχή του σπιτιού.
Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβαλα που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.
Η Αναστασία Νασιου, σύμφωνα με πληροφορίες είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις μέρες για τη σύνταξη.
Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνοβα, συμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μια γυναίκα-στήριγμα για την οικογένειά της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.
Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.
Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Θρήνος για τις 5 εργάτριες που χάθηκαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Η φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα δεν άφησε πίσω της μόνο καμένα υλικά και αποκαΐδια. Άφησε πέντε οικογένειες ακρωτηριασμένες, πέντε σπίτια βουβά. Πέντε γυναίκες που πήγαν νύχτα στη δουλειά τους για το μεροκάματο και δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά στις αγκαλιές των συζύγων τους και των παιδιών τους.
Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.
Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη, μια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Συμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της. Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, το 2018 μετά από χειρουργική επέμβαση - τότε ο ίδιος είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς - καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: Να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του, χωρίς τη μητέρα τους που ήταν η ψυχή του σπιτιού.
Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβαλα που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.
Η Αναστασία Νασιου, σύμφωνα με πληροφορίες είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις μέρες για τη σύνταξη.
Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνοβα, συμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μια γυναίκα-στήριγμα για την οικογένειά της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.
Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα