«Δούλευαν νύχτα για τα παιδιά, τα εγγόνια και τη σύνταξή τους»: Οι ιστορίες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στη Βιολάντα

Η Αγάπη ήθελε τα πρωινά να πηγαίνει τα εγγόνια της στο σχολείο, η Αναστασία είχε επιστρέψει πριν 6 μήνες στην Ελλάδα, η Βασιλική ήταν μητέρα δύο παιδιών 3 και 5 ετών, η Έλενα ενός 13χρονου και η Βούλα είχε τρία παιδιά