Τραγωδία στη Βιολάντα στα Τρίκαλα: «Οι γυναίκες είχαν διαλέξει να κάνουν νυχτερινή βάρδια γιατί είχαν μικρά παιδιά και τα φρόντιζαν το πρωί»
Συγγενής μιας εκ των γυναικών μιλάει στο protothema.gr

Πάνος Γαρουφαλιάς
Μια λεπτομέρεια που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην τραγωδία που εκτυλίσσεται από το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα με την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα, αποκάλυψε συγγενής μιας εκ των εργαζομένων γυναικών.

Όπως είπε στο protothema.gr, οι γυναίκες που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια ήταν μητέρες παιδιών - ορισμένα και ανήλικα - ώστε το πρωί να μπορούν να φροντίσουν το νοικοκυριό τους.

«Αυτοί που διάλεξαν να δουλεύουν νύχτα το έκαναν γιατί έχουν μικρά παιδιά, τη νύχτα δουλεύουν και την ημέρα φροντίζουν τις οικογένειές τους» είπε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρία για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Ειδικά για τη δική του συγγενή είπε ότι έχει τρία παιδιά με το μεγαλύτερο να σπουδάζει στα Ιωάννινα και το μικρότερο να είναι 15 ετών.

Ο ίδιος συγγενής δήλωσε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε σχηματίστηκε μέχρι και «κάτι σαν μανιτάρι».

Επανέλαβε, δε, αυτό που είχε ακουστεί και νωρίτερα, πως όσοι γλίτωσαν από την έκρηξη ήταν κοντά στην έξοδο του υπογείου ή έξω από το κτήριο.
