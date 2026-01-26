Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα τη στιγμή της έκρηξης λόγω της κοπής πίτας το προηγούμενο βράδυ

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχουν ανασυρθεί τρεις γυναίκες απανθρακωμένες από τα υπόγεια του εργοστασίου και αγνοούνται άλλες δύο» είπε αρχικά η κυρία Ντιντή.Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».