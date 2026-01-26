Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα τη στιγμή της έκρηξης λόγω της κοπής πίτας το προηγούμενο βράδυ
Στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως - Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ αγνοείται ακόμη μία
Λιγότεροι εργαζόμενοι από το προβλεπόμενο βρίσκονταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την ασφάλεια του προσωπικού.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως.
Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας trikalaola, Νίκος Σαλέπης στο MEGA η μειωμένη παρουσία εργαζομένων οφειλόταν σε απόφαση της διοίκησης της εταιρείας. Συγκεκριμένα, είχε επιλεγεί να περιοριστεί ο αριθμός της βάρδιας, καθώς χθες είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.
Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ άλλη μία αγνοείται.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.
Στο κέντρο του εργοστασίου της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα σημειώθηκε η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρές εργαζόμενες.
Όπως προκύπτει από την καταστροφή του συγκεκριμένου χώρου αλλά και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή. Σημειώνεται πως τα θύματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.
Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Μιλώντας στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή έκανε λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.
Στο κέντρο του εργοστασίου της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα σημειώθηκε η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρές εργαζόμενες.
Πώς συνέβη η τραγωδία
Όπως προκύπτει από την καταστροφή του συγκεκριμένου χώρου αλλά και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή. Σημειώνεται πως τα θύματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.
Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Μιλώντας στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή έκανε λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.
«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχουν ανασυρθεί τρεις γυναίκες απανθρακωμένες από τα υπόγεια του εργοστασίου και αγνοούνται άλλες δύο» είπε αρχικά η κυρία Ντιντή.
Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».
Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».
Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο
Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο
