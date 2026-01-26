Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη
Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη
Πριν τη φωτιά σημειώθηκε έκρηξη - Τραυματίες ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης
Τραγικές διαστάσεις έχει πάρει η τραγωδία στα Τρίκαλα από την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καθώς μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερις νεκρές γυναίκες ενώ αγνοείται ακόμη μία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».
Όπως προκύπτει από την καταστροφή του συγκεκριμένου χώρου αλλά και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.
Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Μιλώντας στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή έκανε λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».
Όπως προκύπτει από την καταστροφή του συγκεκριμένου χώρου αλλά και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.
Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Μιλώντας στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή έκανε λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.
«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχουν ανασυρθεί τρεις γυναίκες απανθρακωμένες από τα υπόγεια του εργοστασίου και αγνοούνται άλλες δύο» είπε αρχικά η κυρία Ντιντή.
Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».
Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».
Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο
Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.
Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΜΑΚ. Επί τόπου έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).
«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.
Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.
Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».
«Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι μέσα στα Τρίκαλα, ήταν τόσο δυνατή, περιμένουμε», ανέφερε συγγενής αγνοούμενης.
«Μέχρι στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, υπάρχουν άλλοι δύο που αγνοούνται. Η κατάσταση είναι τραγική και δύσκολη», είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων.
Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».
Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».
Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο
Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.
Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΜΑΚ. Επί τόπου έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).
#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στα Τρίκαλα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026
H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»Πριν να γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:
«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.
Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.
Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».
«Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι μέσα στα Τρίκαλα, ήταν τόσο δυνατή, περιμένουμε», ανέφερε συγγενής αγνοούμενης.
«Μέχρι στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, υπάρχουν άλλοι δύο που αγνοούνται. Η κατάσταση είναι τραγική και δύσκολη», είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα