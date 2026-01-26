Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Το ωστικό κύμα από την έκρηξη στη Βιολάντα ήταν τεράστιο, σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο» λέει αντιπεριφερειάρχης στο protothema
Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Το ωστικό κύμα από την έκρηξη στη Βιολάντα ήταν τεράστιο, σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο» λέει αντιπεριφερειάρχης στο protothema

Στο υπόγειο βρέθηκαν οι τρεις νεκρές, λέει η Χρύσα Ντιντή - «Κάτοικοι χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους»

Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Το ωστικό κύμα από την έκρηξη στη Βιολάντα ήταν τεράστιο, σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο» λέει αντιπεριφερειάρχης στο protothema
Λίνα Κεκέση
Τις δικές της πληροφορίες για την τραγωδία με τις τουλάχιστον 3 νεκρές που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» μετέφερε στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή κάνοντας λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχουν ανασυρθεί τρεις γυναίκες απανθρακωμένες από τα υπόγεια του εργοστασίου και αγνοούνται άλλες δύο» είπε αρχικά η κυρία Ντιντή.

Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».

Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».
Λίνα Κεκέση

