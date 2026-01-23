Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Συνελήφθη 35χρονος στην Κρήτη για απάτη με προπληρωμένες κάρτες: Πώς δρούσε, δείτε βίντεο
Με το κινητό στο χέρι ο δράστης πήγαινε σε ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και περίπτερα και φωτογράφιζε τους κωδικούς των καρτών
35χρονος συνελήφθη για απάτη με προπληρωμένες κάρτες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τη... δράση του να διαρκεί από την Πρωτοχρονιά έως και τις 21 Ιανουαρίου του 2026. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο δράστης - που συνελήφθη ως υπότροπος - έκανε συχνά επισκέψεις σε μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και περίπτερα της πόλης, με κάμερες ασφαλείας να τον έχουν καταγράψει.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις περισσότερες φορές γινόταν αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωνε ο ένας τον άλλον για τις κινήσεις του 35χρονου. Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις καταστηματαρχών που εξαπατήθηκαν.
Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο από τον τρόπο με τον οποίο ο 35χρονος προσέγγιζε περίπτερα και μίνι μάρκετ προσπαθώντας να υποκλέψει τους κωδικούς των προπληρωμένων καρτών.
Ζητούσε πάντα την ακριβότερη κάρταΣύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 35χρονος από την Αθήνα, έμπαινε σε ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και περίπτερα κρατώντας μονίμως ένα κινητό στο χέρι και ζητούσε από τους υπαλλήλους την ακριβότερη προπληρωμένη κάρτα, εκείνη των 100 ευρώ.
Πριν ολοκληρώσει την υποτιθέμενη συναλλαγή, προσπαθούσε να φωτογραφίσει με το κινητό του την κάρτα, χωρίς φυσικά να τον δουν οι καταστηματάρχες, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στον μοναδικό κωδικό (key) που «ξεκλειδώνει» τα χρήματα και ενεργοποιεί το σύστημα ανέπαφων συναλλαγών. Στην περίπτωση που τα κατάφερνε, χωρίς να γίνει αντιληπτός, προφασιζόταν ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του στο αυτοκίνητο και έφευγε από το κατάστημα.
Ανησυχία στους καταστηματάρχεςΗ συχνότητα της δράσης του ωστόσο, είχε προκαλέσει ανησυχία στους καταστηματάρχες που είχαν αρχίσει να ενημερώνουν ο ένας τον άλλο για το τέχνασμα που χρησιμοποιούσε ο 35χρονος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες είχε υπάρξει περιστατικό με ιδιοκτήτη περιπτέρου στο Ηράκλειο, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα τι προσπαθούσε να κάνει ο συλληφθείς, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεταξύ τους διαπληκτισμός.
Τα αλλεπάλληλα περιστατικά είχαν έρθει σε γνώση των αρχών με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον 35χρονο, ο οποίος - όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive - εντοπίστηκε από άνδρες της Άμεσης Δράσης το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης σε περίπτερο στη Λεωφόρο Κνωσού να επιχειρεί συναλλαγή.
«Στα πράσα» ενώ προσπαθούσε να κάνει συναλλαγή με τις κάρτεςΚατά τον έλεγχο στον οποίο τον υπέβαλαν οι αστυνομικοί, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ενσωματώσει τραπεζικές κάρτες στο κινητό του τηλέφωνο, μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για παράνομες ανέπαφες συναλλαγές. Το κινητό κατασχέθηκε και ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Πέμπτη στον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Φέρεται, όμως, να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογες υποθέσεις.
Οι προπληρωμένες κάρτες του τύπου αυτού θεωρούνται ο πιο διαδεδομένος τρόπος ηλεκτρονικών συναλλαγών χωρίς προμήθεια. Η πρόσβαση σε αυτές είναι εξαιρετικά εύκολη καθώς διατίθενται σε χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, όπως τα μίνι μάρκετ και τα περίπτερα. Η αξία της κάθε κάρτας κυμαίνεται από τα 5 έως και τα 100 ευρώ. Αγοράζοντας την «κάρτα», ένα κουπόνι επί της ουσίας, ο κάτοχος αποκτά πρόσβαση στον κωδικό που αναγράφεται σε αυτήν (pin ή key) και το αντίστοιχο ποσό των 5 - 100 ευρώ πιστώνεται στον προσωπικό λογαριασμό των online αγορών.
Η εύκολη πρόσβαση στις προπληρωμένες αυτές κάρτες έχει καταστεί στόχος επιτηδείων που επιχειρούν με διάφορους τρόπους να υποκλέψουν τους κωδικούς τους οποίους ενεργοποιούν στα κινητά τους τηλέφωνα προχωρώντας στη συνέχεια σε συναλλαγές.
