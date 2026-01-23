Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ανήλικοι στην Πτολεμαΐδα συνελήφθησαν για εκβιασμό και διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθησαν επίσης και οι τρεις γονείς των ανηλίκων
Στη σύλληψη δύο ανήλικων προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πτολεμαΐδα για εκβίαση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία.
Μετά από καταγγελία 19χρονου οι δύο ανήλικοι, από 14 Δεκεμβρίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026, τον απειλούσαν και του απέσπασαν τμηματικά 230 ευρώ, ένα μπουφάν και ένα κινητό τηλέφωνο. Μετά από αναζητήσεις οι ανήλικοι εντοπίστηκαν στην Πτολεμαΐδα από την αστυνομία και συνελήφθησαν.
Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα για την δράση των δύο ανηλίκων και βρήκαν ότι ο ένας τους πούλησε το κινητό που είχαν πάρει από τον 19χρονο σε 21χρονο έναντι 300 ευρώ. Ο 21χρονος εντοπίστηκε την ίδια ημέρα στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη και αυτός.
Από την προανάκριση διαπιστώθηκε επίσης ότι οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν το βράδυ της Τετάρτης από έναν 20χρονο ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους 300 γραμμαρίων, έναντι 1.500 ευρώ. Τα ναρκωτικά τα είχαν κρύψει σε σπίτι ενός εκ των ανηλίκων στην Πτολεμαΐδα, με σκοπό τη μεταγενέστερη διακίνηση τους.
Στις έρευνες που έγιναν στους συλληφθέντες και στα σπίτια τους, σε περιοχές της Πτολεμαΐδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 313,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης βάρους 0,55 γραμμαρίων, το μπουφάν και το κινητό τηλέφωνο που είχαν κλέψει από τον 19χρονο, ένα ρόπαλο και 220 ευρώ, προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν επίσης και οι τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, με τέσσερις εκ των συλληφθέντων να έχουν οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση.
