Οι τσεκουριές στο αμάξι από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της στο Ηράκλειο, φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Τσεκούρι Ηράκλειο Κρήτη Αστυνομία

Οι τσεκουριές στο αμάξι από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της στο Ηράκλειο, φωτογραφία

Ο 39χρονος πήρε το τσεκούρι και κατέστρεψε το αυτοκίνητο της γειτόνισσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους

Οι τσεκουριές στο αμάξι από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της στο Ηράκλειο, φωτογραφία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ προκαλεί η φωτογραφία  από το αυτοκίνητο που φέρει τα σημάδια της επίθεσης με τσεκούρι που έκανε νωρίτερα σήμερα 39χρονος στο αυτοκίνητο γειτόνισσάς του στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, o 39χρονος πήρε το τσεκούρι και κατέστρεψε το αυτοκίνητο της γειτόνισσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους.

Οι τσεκουριές στο αμάξι από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της στο Ηράκλειο, φωτογραφία


Σε κατάσταση αμόκ

Σε κατάσταση αμόκ ο 39χρονος Ηρακλειώτης, βγήκε με το τσεκούρι στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο όχημα.

Στη συνέχεια, συνάντησε στο δρόμο τη γειτόνισσά του με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά τους σήκωσαν στο πόδι την περιοχή με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης