Οι τσεκουριές στο αμάξι από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της στο Ηράκλειο, φωτογραφία
Ο 39χρονος πήρε το τσεκούρι και κατέστρεψε το αυτοκίνητο της γειτόνισσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους
Σοκ προκαλεί η φωτογραφία από το αυτοκίνητο που φέρει τα σημάδια της επίθεσης με τσεκούρι που έκανε νωρίτερα σήμερα 39χρονος στο αυτοκίνητο γειτόνισσάς του στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με το patris.gr, o 39χρονος πήρε το τσεκούρι και κατέστρεψε το αυτοκίνητο της γειτόνισσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους.
Στη συνέχεια, συνάντησε στο δρόμο τη γειτόνισσά του με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.
Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά τους σήκωσαν στο πόδι την περιοχή με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.
Σε κατάσταση αμόκΣε κατάσταση αμόκ ο 39χρονος Ηρακλειώτης, βγήκε με το τσεκούρι στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο όχημα.
