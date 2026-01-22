Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της, «είχα εντολή από μία φωνή» είπε στους αστυνομικούς
Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της, «είχα εντολή από μία φωνή» είπε στους αστυνομικούς
Ο 39χρονος εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο, όταν 39χρονος άνδρας σε κατάσταση αμόκ καταδίωξε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της κρατώντας τσεκούρι.
Ο 39χρονος εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους κρατώντας το τσεκούρι στα χέρια του, προκαλώντας τους πανικό. Για να προστατεύσει το παιδί της, η μητέρα το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά κινητοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.
Ο 39χρονος συνέχιζε να κρατά το τσεκούρι και βρισκόταν σε υπερένταση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να δυσκολεύονται να τον ηρεμήσουν. Τελικά, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Γούβες, όπου σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο της γυναίκας.
Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας επέμενε ότι άκουγε φωνές που του έδιναν εντολή να σκοτώσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω». Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.
Ο 39χρονος εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους κρατώντας το τσεκούρι στα χέρια του, προκαλώντας τους πανικό. Για να προστατεύσει το παιδί της, η μητέρα το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά κινητοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.
Ο 39χρονος συνέχιζε να κρατά το τσεκούρι και βρισκόταν σε υπερένταση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να δυσκολεύονται να τον ηρεμήσουν. Τελικά, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Γούβες, όπου σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο της γυναίκας.
Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας επέμενε ότι άκουγε φωνές που του έδιναν εντολή να σκοτώσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω». Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα