Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της, «είχα εντολή από μία φωνή» είπε στους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Τσεκούρι Ηράκλειο Κρήτη Αστυνομία

Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της, «είχα εντολή από μία φωνή» είπε στους αστυνομικούς

Ο 39χρονος εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους

Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της, «είχα εντολή από μία φωνή» είπε στους αστυνομικούς
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο, όταν 39χρονος άνδρας σε κατάσταση αμόκ καταδίωξε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της κρατώντας τσεκούρι.

Ο 39χρονος εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους κρατώντας το τσεκούρι στα χέρια του, προκαλώντας τους πανικό. Για να προστατεύσει το παιδί της, η μητέρα το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά κινητοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Ο 39χρονος συνέχιζε να κρατά το τσεκούρι και βρισκόταν σε υπερένταση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να δυσκολεύονται να τον ηρεμήσουν. Τελικά, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Γούβες, όπου σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο της γυναίκας.

Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας επέμενε ότι άκουγε φωνές που του έδιναν εντολή να σκοτώσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω». Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης