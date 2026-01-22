Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Νέα Καρβάλη, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
Οι οδηγοί των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη (22/1) στη Νέα Καρβάλη μετά το Μελισσοκομείο, στην Καβάλα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, όταν ο ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από λάδια και βροχή.
Το ένα αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εξετράπη της πορείας του καταλήγοντας στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.
