Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Νέα Καρβάλη, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Καβάλα Τραυματίες

Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Νέα Καρβάλη, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Νέα Καρβάλη, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
Τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη (22/1) στη Νέα Καρβάλη μετά το Μελισσοκομείο, στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, όταν ο ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από λάδια και βροχή.

Το ένα αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εξετράπη της πορείας του καταλήγοντας στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Νέα Καρβάλη, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης