Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία αύριο και κλειστά σχολεία στην Αττική: Οι 7 περιοχές που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού, δείτε χάρτες
Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία αύριο και κλειστά σχολεία στην Αττική: Οι 7 περιοχές που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού, δείτε χάρτες
Πού και πότε αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις – Προειδοποίηση για μέτρα αυτοπροστασίας προς τους πολίτες - Δείτε live χάρτη με την πορεία της κακοκαιρίας
Σε κόκκινο συναγερμό είναι πέντε περιφέρειες, μεταξύ τους και η Αττική, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για αύριο Τετάρτη.
Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα είναι κατηγορίας 5, δηλαδή ακραίο φαινόμενο.
Εν τω μεταξύ οι Αρχές κινητοποιούνται ενόψει των φαινομένων. Αύριο Τετάρτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστά στην Αττική, με απόφαση της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.
Στοn νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).
Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:
οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,
οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,
Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.
Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα είναι κατηγορίας 5, δηλαδή ακραίο φαινόμενο.
Εν τω μεταξύ οι Αρχές κινητοποιούνται ενόψει των φαινομένων. Αύριο Τετάρτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστά στην Αττική, με απόφαση της Περιφέρειας.
Οι περιοχές που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερούΤο βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη, αναφέρει το meteo.gr
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.
Στοn νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).
Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:
οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,
οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,
Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.
Ακραία φαινόμενα την ΤετάρτηΥπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:
Α. οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,
Β. οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και
Γ. οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.
Σε αυτό το πλαίσιο και με θέμα την κακοκαιρία συνεκλήθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:
- Αττική
- Πελοπόννησος
- Στερεά Ελλάδα
- Θεσσαλία
- Δυτική Μακεδονία
Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Κλειστά τα σχολεία στην ΑττικήΜε απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.
Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, αύριο τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.
Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε τα εξής:
«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο. Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.
Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».
Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Ο καιρός την ΤετάρτηΟι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.
Ολόκληρη η ανάρτησή του
⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026
✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/ql7OVqMotB
Τετάρτη: Η πιο επικίνδυνη ημέραΗ Τετάρτη χαρακτηρίζεται ως η πλέον κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την Αττική, καθώς –όπως τονίζει– αναμένεται μεγάλος όγκος βροχής σε όλο το Λεκανοπέδιο.
Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.
Καλλιάνος: Η χώρα «κομμένη στα δύο»Ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, θα συγκρουστεί με το ψύχος πάνω από τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πυκνά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει πυκνά έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη, από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης.
Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10.
Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική«Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική είναι πάρα πολύ αυξημένος την Τετάρτη», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλής υγρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.
Τσατραφύλλιας: Θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες αύριο στην Αττική, χιόνια και καταιγίδες σε πολλές περιοχέςΟ Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων αναμένονται την Τετάρτη σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με ανέμους που θα φτάνουν τα 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος συνιστά αυξημένη προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα δεν θα υποχωρήσουν άμεσα.
Όπως προειδοποιεί: Τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική.
Πολύ θυελλώδεις άνεμοι σήμεραΣύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων σε πολλές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας, με μέσες εντάσεις έως 8 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα 110–120 χιλιόμετρα την ώρα.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):
Χάρτης 1. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Χάρτης 2. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρωινές ώρες (08:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Χάρτης 3. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις απογευματινές ώρες (17:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Προβλήματα σήμερα στα λιμάνια στη δυτική ΕλλάδαΜικροπροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο - Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.
Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
Ο καιρός σήμερα 20/1Προβλέπονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά χιονοπτώσεις. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα βροχές και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 2 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -6 έως 7, στη Θράκη από -6 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -1 έως 6, στη Στερεά από 2 έως 8 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από -1 έως 8 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 9, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 12 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 12 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 8 και στα νοτιοδυτικά 9 τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 7-8 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 6 βαθμούς.
Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα