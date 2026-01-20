Κλειστά σχολεία αύριο (21/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει κουδούνι λόγω της κακοκαιρίας

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί με τηλεκπαίδευση - εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα





Δήμος Μονεμβασίας Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.



Χαλκίδα Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα.



Σε αναμονή της κακοκαιρίας που αναμένεται να «σαρώσει» τη χώρα μας, κλειστά πρόκειται να παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία.Υπενθυμίζεται, ότι έχει ήδη ανακοινωθεί πως δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Αττικής ενώ σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία υποχρεωτικά θα διεξαχθεί με τηλεκπαίδευση – εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα.Σημειώνεται, ότι λόγω της κλιμάκωσης των φαινομένων, η λίστα με τις σχολικές μονάδες, που αναστέλλουν τη λειτουργία τους είναι δυναμική, καθώς ενδέχεται να ανακοινωθούν αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και από άλλους Δήμους, εκτός όσων ακολουθούν.Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδωνδημόσιων και ιδιωτικών, για αύριο Τετάρτη.Ανακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.Με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα.Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, νηπίων και βρεφών.

Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.



Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.



Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.



Δήμος Θήρας Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πραγματοποιηθούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας των οποίων θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων συνθηκών, καθιστά απαγορευτική την δια ζώσης λειτουργία των τάξεων.



Συγκεκριμένα, για το Δήμο Θάσου ισχύουν τα ακόλουθα:



Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.



Επισημαίνεται, ότι στο Δήμο Θάσου, η τμηματική αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζεται αύριο, για τρίτη ημέρα.



Σε επικοινωνία που είχε το protothema.gr με τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία για την διακοπή ρεύματος, η απάντηση ήταν «κατασκευές», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.



Επίσης, από πλευράς Δήμου Θάσου, έγιναν οι εξής επισημάνσεις στο protothema.gr σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου αύριο: «Εκτελούνται εργασίες – μπορεί να είναι συντήρηση δικτύου, να κόβουν δέντρα κοντά σε καλώδια, μπορεί να γίνονται και πέντε διαφορετικές εργασίες ταυτόχρονα… ο,τιδήποτε. Κατά συνέπεια, όπου υπάρχει διακοπή ρεύματος, κλείνει το σχολείο γιατί δεν υπάρχει θέρμανση. Αυτός είναι ο μόνος λόγος σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Κλείνουμε τα σχολεία για τις μικρές ηλικίες…. Προφανώς είναι οι εργασίες που κάνουν για να είμαστε εντάξει το καλοκαίρι – το ακριβές περιεχόμενο των εργασιών αυτών, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε» αναφέρουν από το γραφείο δημάρχου, κ. Ελευθέριου Κυριακίδη.



Σημειώνεται, ότι εξαιτίας προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχουν λειτουργήσει τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της χώρας.



Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά Με ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας, έγινε γνωστό ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη (21/1).



Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με «γνώμονα τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση των φαινομένων στην πόλη αύριο το πρωί αναμένεται – σύμφωνα με τις προβλέψεις – να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά».



Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία Αναστέλλεται για αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση πάρθηκε «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας»



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας που θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.



Η αναστολή αφορά και στις μονάδες προσχολικής αγωγής και σε όλα τα ειδικά σχολεία.



Α ναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο Λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.





