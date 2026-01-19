Δέσμευση λογαριασμών και περιουσίας για τον «Έλληνα Έσκομπάρ»

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων στην υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης έως του ποσού των 100.000.000 ευρώ