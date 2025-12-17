Πώς πιάστηκε το σκάφος με τους τόνους κοκαΐνης του Έλληνα Εσκομπάρ, οι ρόλοι του κυκλώματος και τα ασύλληπτα κέρδη των 100 εκατ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για την υπόθεση των ναρκωτικών - Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίππαλος» - «Είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες» είπε ο Χρυσοχοΐδης

Αλέξανδρο Αγγελόπουλο ο οποίος είχε στήσει ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που σύμφωνα με την ενημέρωση στη 100 εκατ. ευρώ.



Σύμφωνα με όσα είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.







Οι συνεργάτες του Έλληνα Εσκομπάρ Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και σε έναν 73χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγικού μέλους ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Ο ρόλος του ήταν να έχει επαφές με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.



Αναφορά έγινε και σε έναν 38χρονο ο οποίος αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών, ενώ βοηθούσε και σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως αχυράνθρωπος ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών.







Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.



Η επιχείρηση «Ίππαλος» Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, όλα ξεκίνησαν μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία «Ίππαλος» και οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας «διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης» τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαϊνης μέσω αλιευτικών σκαφών, που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.



Η υπόθεση εξελίχθηκε σε βάθος ενός και πλέον έτους και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.



Στις 14/12/2025 σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά και στην Ελλάδα συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός.



Το αλιευτικό ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα κι εκτιμάται ότι φορτώθηκε με ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Τη συνέχεια με το πενταμελές πλήρωμα του ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής.



Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol, της FRONTEX, του Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας.



«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14- 12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.



Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.



Η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.



Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.



Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Ντουΐτσης η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.



Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακοντεατίας τουλάχιστον.



Τέλος ο κ. Ντουΐτσης ευχαρίστησε θερμά «όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και Αρχές για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ, τη Europol, τον FRONTEX, το MAOC-N αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για την καθοριστική επιχειρησιακή του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που εργάστηκαν με συνέπεια, επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε όλες τις φάσεις της πολύμηνης έρευνας».



Η επιχείρηση Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις ημεδαποί (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.



Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης -136- πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκας.



Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.



Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν πέντε ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.



Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι,

10 φυσίγγια,

10 μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα, -446- μεταλλικά σφαιρίδια,

2 γεμιστήρες πιστολιών,

3 οχήματα,

11 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim δορυφορικό τηλέφωνο,

πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων,

3-πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού, -1055- ευρώ καθώς και

πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -100.000.000- ευρώ.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.



Χρυσοχοΐδης: «Θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες» «Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του στη ΓΑΔΑ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για «σημαντικά αποτελέσματα που ωφελούν τις κοινωνίες και τις χώρες».



«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες που προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε τονίζοντας ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».



Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας οι εμπλεκόμενοι πετούσαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα όπου άλλα σκάφη ή δύτες τα περισυνέλλεγαν.



Για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛΑΣ συνεργάστηκε με την DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.