Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είχε και άλλα χρέη, στο σφυρί έκταση 100 στρεμμάτων για φέσι του παρελθόντος

Για την ερχόμενη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός σε βάρος του για μεγάλη παραθαλάσσια έκταση στο Καλαμάκι της Δ. Αχαΐας με τιμή πρώτης προσφοράς 2.190.000 ευρώ