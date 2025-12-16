Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη ο «Έλληνας Εσκομπάρ», πάνω από πέντε ώρες έμεινε στην Εισαγγελία Πειραιά
Δίωξη σε συνολικά πέντε άτομα - Το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη
Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο - ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία - είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και πήρε τον δρόμο της επιστροφής την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.
Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.
