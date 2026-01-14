Για την Παρασκευή πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «αγροτοπατέρες» των μπλόκων

Νωρίτερα, οι αγρότες που έκαναν συνέλευση στον Παλαμά Καρδίτσας είπαν «ναι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με ανοιχτούς δρόμους και αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ναι στη συνάντηση με τον διάλογο με τον πρωθυπουργό με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές είπαν οι αγρότες που μετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας . Παράλληλα αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το ραντεβού των μπλόκων της πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πάει για την Παρασκευή.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες αξιολόγησαν όσα



θετικό κλίμα για τη συνάντηση, με την κυβέρνηση να ζητά η επιτροπή των αγροτών να αποτελείται από 25 άτομα συν 5 παρατηρητές. Η προϋπόθεση έγινε τελικά δεκτή, αν και αρχικά οι αγρότες ζητούσαν δύο επιτροπές με 35 εκπροσώπους.



Σημειώνεται ωστόσο πως από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.



Στο τραπέζι πάντως είχαν τεθεί προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με βασικό σενάριο την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν.



Κλείσιμο Σύσκεψη αγροτών με Τσιάρα και Χατζηδάκη Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και αγροτών στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, υπό τον αντιπρόεδρο



Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.



Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από τα 14 αγροτικά μπλόκα που συμμετείχαν και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκει το ζήτημα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) μέχρι σήμερα δηλώνονταν και με επίσημες δηλώσεις.



Πλέον και μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΚΕ, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, έμειναν εκτός πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά κυρίως αγροτεμάχια τα οποία οι αγρότες εκμισθώνουν από τρίτους και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις.



Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο, λόγω προβλημάτων σε κληρονομικές μεταβιβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν γίνει χειρόγραφα.



Πριν τη σύσκεψη, ο Γιάννης Παναγής, από τον Πανσερραϊκό Σύλλογο Αγροτών δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά 80.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες.