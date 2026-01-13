Τι κέρδισαν οι αγρότες στο ραντεβού με Μητσοτάκη: Το πακέτο για ρεύμα, πετρέλαιο και ενίσχυση εισοδήματος - Το μήνυμα στους «σκληρούς» των μπλόκων

«Όποιος ήρθε στο τραπέζι του διαλόγου, κέρδισε και σε ουσία και σε εντυπώσεις» λένε από την κυβέρνηση - Βελτιώθηκε, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά το πακέτο που είχε ανακοινωθεί προ ημερών και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ