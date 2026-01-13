Τι κέρδισαν οι αγρότες στο ραντεβού με Μητσοτάκη: Το πακέτο για ρεύμα, πετρέλαιο και ενίσχυση εισοδήματος - Το μήνυμα στους «σκληρούς» των μπλόκων
«Όποιος ήρθε στο τραπέζι του διαλόγου, κέρδισε και σε ουσία και σε εντυπώσεις» λένε από την κυβέρνηση - Βελτιώθηκε, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά το πακέτο που είχε ανακοινωθεί προ ημερών και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ
«Όποιος ήρθε στο τραπέζι του διαλόγου, κέρδισε και σε ουσία και σε εντυπώσεις». Με αυτή τη φράση, κορυφαίος υπουργός που συμμετείχε στο ραντεβού της κυβέρνησης με τους 25 αγρότες και παραγωγούς αποτιμά το πλαίσιο της συζήτησης, που διήρκεσε σχεδόν 3,5 ώρες και άγγιξε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν τους αγρότες και τους παραγωγούς.
Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι από τη συνάντηση βελτιώθηκε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
το πακέτο που είχε ανακοινωθεί προ ημερών και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ.
Όπως εξηγούν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στο protothema.gr, μία βασική ρύθμιση αφορά στο φθηνό αγροτικό ρεύμα, που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh. Όσοι ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για έναν χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ισχύει από τον Αύγουστο του 2024, κάποιοι θα ενταχθούν άμεσα και άλλοι τους επόμενους μήνες.
Επίσης, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο επανένταξης στο ΓΑΙΑ ως τον Μάρτιο για όσους αμέλησαν τις υποχρεώσεις τους, πλην όμως και αυτοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για έναν χρόνο και θα έχουν τη χαμηλή τιμή από την άνοιξη του 2027.
Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται έτι περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια.
Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί, συνεπώς το όφελος ανέρχεται στο 0,51 ευρώ/λίτρο.
Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν όσοι καλλιεργούν τριφύλλι, καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω ευλογιάς (απώλεια εισοδήματος λόγω της εκρίζωσης των κοπαδιών). Ήταν ένα βασικό αίτημα, καθώς στο καθεστώς αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος είχαν ενταχθεί τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί.
Για τους κτηνοτρόφους, ειδικά, θα υπάρξει νέα συνάντηση και με τον πρωθυπουργό την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα για να γίνει εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα του κλάδου, όμως ήδη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τους στηρίξει και το 2026 για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς θεωρείται ότι είναι μάλλον απίθανο να προλάβουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.
Τα θέματα που, μεταξύ άλλων, τέθηκαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ήταν τα εξής:
1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
3) Νέοι αγρότες
4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών
5) Πράσινη μετάβαση
6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας
7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος
8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα
9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο
10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας
11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές
12) Ενίσχυση θερμοκηπίων
13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι
14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία
15) Εργάτες γης
16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού
17) Εκπαίδευση αγροτών
18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης
19) Τιμές φυτοφαρμάκων
20) Ευλογιά
Σκληρή γραμμή για τα μπλόκα
Παράλληλα, θα «τρέξουν» πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, ενώ ο πρωθυπουργός, όπως φάνηκε, και από τη δήλωσή του αμέσως μετά τη συνάντηση με τους παραγωγούς, θα ακολουθήσει σκληρή γραμμή για τους συνδικαλιστές που παραμένουν στα μπλόκα.
«Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
