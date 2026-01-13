Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κρίσεις Ένοπλες Δυνάμεις Πολεμική Αεροπορία

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Οι αλλαγές στο πλαίσιο των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου
Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Η νέα σύνθεση έχει ως ακολούθως:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Υπαρχηγός ΓΕΑ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διοικητής ΔΑΕ

Κλείσιμο
7. Υποπτέραρχος(Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διοικητής ΔΑΥ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης Επιτελάρχης ΓΕΑ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

10.Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας Υπαρχηγός ΑΤΑ

11.Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

12.Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

13.Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

14.Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ

15.Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ

16.Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής ΣΙ

17.Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

18.Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας Επιτελάρχης ΔΑΥ

19.Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

20.Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης