Καιρίδης για Δένδια: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές
«Δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται από αυτό, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία» είπε σχετικά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελεθερίας
«Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές» σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης μετά το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, που οδήγησε τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να απολογηθεί εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.
Ο Δημήτρης Καιρίδης μίλησε σήμερα στον ΑΝΤ1 για το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή λέγοντας πως: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης και πρόσθεσε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».
Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή ο Δημήτρης Καιρίδης απηύθυνε τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού η πρώτη τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες». Στην κόντρα παρενέβη ο Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση Καιρίδη, με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.
Σχετικά το «άσε μας κουκλίτσα μου» προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε: «Το «βρώμικες δουλειές», (σ.σ. για το οποίο τον κατηγόρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας) είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με τη πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».
Αναφερόμενος στο περιστατικό είπε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».
Προσθέτοντας για τον καβγά με την κυρία Κωνσταντοπούλουα είπε: «Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές».
Σε σχόλιο δημοσιογράφου για την αντίδρασή του στην συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συμφώνησε πως «της δίνει άλλοθι» και αυτό είναι το λάθος του.
Για το αν τον άδειασε ο Νίκος Δένδιας είπε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».
