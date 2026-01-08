Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ Απάτη Σύλληψη Αστυνομία



Η 31χρονη κατηγορείται ότι προσπάθησε να πάρει χρυσαφικά και κοσμήματα, επικαλούμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος


Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, για υπόθεση απόπειρας απάτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία 51χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, που την ενημέρωσε ότι υπάρχει «επικίνδυνη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος» στο σπίτι της και της ζήτησε να αφήσει όλα τα χρυσαφικά και κοσμήματά της έξω από την πόρτα για λόγους ασφαλείας.

Η γυναίκα κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και κάλεσε την αστυνομία, που έθεσε το σπίτι της υπό παρακολούθηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μία γυναίκα εμφανίστηκε στο σημείο για να παραλάβει τα κοσμήματα.

Αμέσως συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
