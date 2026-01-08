Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ξεγέλασαν ηλικιωμένη στη Μυτιλήνη και της πήραν 10.000 ευρώ με πρόσχημα... επείγον χειρουργείο για την κόρη της
Ταυτοποιήθηκε 32χρονη αλλοδαπή, άλλη μια περίπτωση τηλεφωνικής απάτης
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στη Μυτιλήνη, που διαπράχθηκε περίπου πριν από μία εβδομάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενοι ιατρό και την κόρη της. Με πρόσχημα την επείγουσα ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Λίγο αργότερα, η δράστης μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης, όπου παρέλαβε το χρηματικό ποσό, ολοκληρώνοντας την απάτη.
Μετά από την έρευνα και την αξιοποίηση των στοιχείων οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν μια 32χρονη αλλοδαπή, η οποία φέρεται να είναι το άτομο που παρέλαβε τα χρήματα από την ηλικιωμένη.
Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
