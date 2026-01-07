Τροχαίο στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα ΚΤΕΛ Κηφισού

Τροχαίο στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννημάτας

Τροχαίο στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) στην είσοδο των ΚΤΕΛ Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα που κινούταν πεζή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννημάτας, ενώ, οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης