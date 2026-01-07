Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τροχαίο στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννημάτας
Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) στην είσοδο των ΚΤΕΛ Κηφισού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα που κινούταν πεζή.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννημάτας, ενώ, οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
