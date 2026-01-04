Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Παράλληλα, εξαιτίας του μπλόκου στην Ε.Ο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την Εθνική Οδό.Προβλήματα εντοπίζονται στην εθνική οδό Κορίνθου – Άργους με εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίπολη προς Αθήνα θα διεξάγεται μέσω κόμβου Στέρνας – κόμβου Μαλαχιά – Δερβενακίων – Αγίου Βασιλείου – αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Τρίπολη – Κόρινθος – Αθήνα.Σημειώνεται ότι αίρεται η υπ’ αριθ. 1/2026 από 04.01.2026 απόφαση Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΔΑ: 90Σ846ΜΤΛΒ-6ΙΡ), διότι οι αγρότες απομάκρυναν τους γεωργικούς ελκυστήρες από το οδόστρωμα.Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 4.1.2026 και ώρα 12:45 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.Δείτε βίντεο από το Κιάτο:Δείτε φωτογραφίες από τον κόμβο της Νεμέας:Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών.Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.Οι αγρότες ζητούν την προσοχή των αρμόδιων φορέων και καλούν σε δράση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής γεωργίας.