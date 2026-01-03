Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στις φλόγες τυλίχτηκε κατοικία στην Αράχωβα, δείτε βίντεο
Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το τζάκι που έκαιγε και εξαπλώθηκε και στο υπόλοιπο σπίτι
Στις φλόγες τυλίχτηκε απόψε το βράδυ κατοικία στην Αράχωβα. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από το τζάκι και εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι.
Μάλιστα, κοντά στο φλεγόμενο σπίτι υπάρχουν κι άλλες κατοικίες.
