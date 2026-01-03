Στις φλόγες τυλίχτηκε κατοικία στην Αράχωβα, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αράχωβα

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το τζάκι που έκαιγε και εξαπλώθηκε και στο υπόλοιπο σπίτι

Φρίξος Δρακοντίδης
Στις φλόγες τυλίχτηκε απόψε το βράδυ κατοικία στην Αράχωβα. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από το τζάκι και εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι.

Μάλιστα, κοντά στο φλεγόμενο σπίτι υπάρχουν κι άλλες κατοικίες. 

Καίγεται σπίτι μέσα στην Αράχωβα (2)


Καίγεται σπίτι μέσα στην Αραχωβα


Καίγεται σπίτι μέσα στην Αράχωβα (1)
Φρίξος Δρακοντίδης
