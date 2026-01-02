Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, από την αυτοψία στο σημείο «προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος»
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ, στο οικόπεδο της εταιρείας στη Σούδα Χανίων, κατέθεσε η διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, από την αυτοψία στο σημείο «προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος, ύψους άνω των 100 μέτρων, το οποίο και κατέρρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν άλλες σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις».
Η κεραία εκπομπής μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Χανίων καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, καθώς και τμήματος των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου. Επιπλέον, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό εκτάκτων εθνικών αναγκών, που έχει εκπονήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Μόλις έγινε γνωστή η δολιοφθορά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πρόκληση αξιόποινων πράξεων, που είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
«Η ΕΡΤ καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αποστεί ούτε κατ’ ελάχιστον της υποχρέωσής της να παρέχει τις υπηρεσίες της στους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό της εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε κακόβουλη ενέργεια θα απαντά άμεσα διά της νομίμου οδού», καταλήγει η ανακοίνωση.
Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης έκανε λόγο για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς. «Διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί», δήλωσε στο ΑΠΕ/ΜΠΕ.
