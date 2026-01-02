Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
ΕΛΛΑΔΑ
Κεραία ΕΡΤ Σούδα Χανιά

Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, από την αυτοψία στο σημείο «προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος»

Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ, στο οικόπεδο της εταιρείας στη Σούδα Χανίων, κατέθεσε η διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, από την αυτοψία στο σημείο «προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος, ύψους άνω των 100 μέτρων, το οποίο και κατέρρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν άλλες σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις».

Η κεραία εκπομπής μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Χανίων καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, καθώς και τμήματος των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου. Επιπλέον, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό εκτάκτων εθνικών αναγκών, που έχει εκπονήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μόλις έγινε γνωστή η δολιοφθορά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πρόκληση αξιόποινων πράξεων, που είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Η ΕΡΤ καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αποστεί ούτε κατ’ ελάχιστον της υποχρέωσής της να παρέχει τις υπηρεσίες της στους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό της εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε κακόβουλη ενέργεια θα απαντά άμεσα διά της νομίμου οδού», καταλήγει η ανακοίνωση. 

Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης έκανε λόγο για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς. «Διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί», δήλωσε στο ΑΠΕ/ΜΠΕ. 

Δείτε φωτογραφίες: 

Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα

Κλείσιμο
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα

Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα
Μήνυση κατά αγνώστων για την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα

Πηγή φωτογραφιών: zarpanews

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης