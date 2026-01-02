Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Δολιοφθορά ή ατύχημα; Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στη Σούδα Χανίων όταν κόπηκαν τα συρματόσχοινα που την στήριζαν - Δείτε φωτογραφίες
Ο αντιδήμαρχος Χανίων μιλά ανοικτά για δολιοφθορά, ενώ ο τέως δήμαρχος Σούδας μιλά για ζημιά που προκλήθηκε από χωματουργικές εργασίες - Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι χοντρές συρμάτινες αντηρίδες που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένες
Έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας Χανίων.
Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, τεχνικοί και στελέχη της ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διερευνηθεί, σε πρώτο επίπεδο, η αιτία της πτώσης της κεραίας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα χοντρά συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένα και γίνεται λόγος ακόμα και για δολιοφθορά.
Για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο χώρο όπου μαζί με τεχνικούς και αστυνομικούς όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί».
Από την πλευρά του ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς και ζητά να γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες που γίνονταν «επί δύο μήνες με μπουλντόζα και που δεν υπήρχε», όπως ισχυρίζεται, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «κανένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν οι βάσεις στήριξης της κεραίας είχαν δεχτεί καταπόνηση ή κάποιο τραυματισμό».
Εδώ και καιρό το οικόπεδο που βρίσκεται η κεραία το διεκδικεί, από την ΕΡΤ, ο δήμος Χανιών, και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, ενώ για την ύπαρξη της κεραίας αντιδρούν και οι κάτοικοι της περιοχής.
