Δολιοφθορά ή ατύχημα; Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στη Σούδα Χανίων όταν κόπηκαν τα συρματόσχοινα που την στήριζαν - Δείτε φωτογραφίες

Ο αντιδήμαρχος Χανίων μιλά ανοικτά για δολιοφθορά, ενώ ο τέως δήμαρχος Σούδας μιλά για ζημιά που προκλήθηκε από χωματουργικές εργασίες - Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι χοντρές συρμάτινες αντηρίδες που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένες