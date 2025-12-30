Τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη
Τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βόλου και εισήχθη στην Παιδιατρική όπου έκανε σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο πανεπιστημιακό της Λάρισας

Τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα τρίχρονο παιδί από το Βόλο που νόσησε με γρίπη και παρουσίασε επιπλοκές.

Το παιδί ανέβασε πυρετό που έφτασε 39°C τα Χριστούγεννα και τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, αρχίζοντας να κάνει και εμετούς, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βόλου και εισήχθη στην Παιδιατρική όπου έκανε σειρά εξετάσεων.

Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως το παιδί έχει εγκεφαλίτιδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.
