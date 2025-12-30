Τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βόλου και εισήχθη στην Παιδιατρική όπου έκανε σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο πανεπιστημιακό της Λάρισας