Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια - Τους καταπλάκωσε το χιόνι

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.





Η εξαιρετικά δύσκολη Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και από εκεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Το συγκινητικό αντίο συναδέλφων και μαθητών της 31χρονης εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια



Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη, η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά τη 31χρονη ορειβάτισσα και δασκάλα Δώρα Καπλάνη που έχασε τη ζωή της στα



Μια νέα γυναίκα με αγάπη για τη φύση, πάθος για τη γνώση, αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συναδέλφων της, των μαθητών της και των οικείων της.



Λίγες ώρες πριν από την αυριανή κηδεία της, όπου θα γίνει στα Τρίκαλα, οι συνάδελφοί της και οι μαθητές της, την μνημονεύουν με ένα συγκινητικό κείμενο τιμώντας τη φωτεινή παρουσία και το ήθος που χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο της.



«Με άφατη θλίψη και βουβό πόνο, ο Διευθυντής και η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, αποχαιρετούμε την εξαιρετική συνάδελφο Θεοδώρα Καπλάνη.



Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στα Βαρδούσια Όρη, όπου η αγαπητή μας Θεοδώρα έχασε τη ζωή της χτυπημένη από τη μανία της φύσης που τόσο αγαπούσε, μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα.



Η Θεοδώρα υπηρέτησε ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου Αργολίδας με ήθος, ευσυνειδησία και αφοσίωση. Θα τη θυμόμαστε πάντα για το χαμόγελό της, την αγάπη της για τα παιδιά και το πάθος της για τη διδασκαλία.



Ήταν μία συνάδελφος καταρτισμένη, φωτεινή και ευάγωγη, που αφενός πρόσφερε στους μαθητές της τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη και την ωρίμανσή τους και αφετέρου τους ενέπνευσε την αξία της εξερεύνησης και της αγάπης για τη ζωή.



Η εκπαιδευτική οικογένεια της Αργολίδας, θρηνεί μαζί με τη φυσική της οικογένεια και συμπαρίσταται στους οικείους της. Ευχόμαστε να αντλήσουν δύναμη και κουράγιο για να αντέξουν το βάρος αυτού του ξαφνικού και βίαιου αποχωρισμού.



Η Θεοδώρα ζει και θα ζει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας και στη σκέψη και στην καρδιά όλων των παιδιών που έμαθαν γράμματα κοντά της, από την αρχή της σταδιοδρομίας της μέχρι σήμερα. Καλό σου ταξίδι Θεοδώρα, θα ζεις πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας».



Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.Η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με τις σορούς να μεταφέρονται στοκαι από εκεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη, η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά τη 31χρονη ορειβάτισσα και δασκάλαπου έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όρη, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με άλλους τρεις φίλους της ορειβάτες τα Χριστούγεννα.Μια νέα γυναίκα με αγάπη για τη φύση, πάθος για τη γνώση, αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συναδέλφων της, των μαθητών της και των οικείων της.Λίγες ώρες πριν από την, οι συνάδελφοί της και οι μαθητές της, την μνημονεύουν με ένα συγκινητικό κείμενο τιμώντας τη φωτεινή παρουσία και το ήθος που χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο της.«Με άφατη θλίψη και βουβό πόνο, ο Διευθυντής και η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, αποχαιρετούμε την εξαιρετική συνάδελφο Θεοδώρα Καπλάνη.Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στα Βαρδούσια Όρη, όπουΗ Θεοδώρα υπηρέτησε ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου Αργολίδας με ήθος, ευσυνειδησία και αφοσίωση. Θα τη θυμόμαστε πάντα για το χαμόγελό της, την αγάπη της για τα παιδιά και το πάθος της για τη διδασκαλία.Ήταν μία συνάδελφος καταρτισμένη, φωτεινή και ευάγωγη, που αφενός πρόσφερε στους μαθητές της τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη και την ωρίμανσή τους και αφετέρου τους ενέπνευσε την αξία της εξερεύνησης και της αγάπης για τη ζωή.Η εκπαιδευτική οικογένεια της Αργολίδας, θρηνεί μαζί με τη φυσική της οικογένεια και συμπαρίσταται στους οικείους της. Ευχόμαστε να αντλήσουν δύναμη και κουράγιο για να αντέξουν το βάρος αυτού του ξαφνικού και βίαιου αποχωρισμού.Η Θεοδώρα ζει και θα ζει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας και στη σκέψη και στην καρδιά όλων των παιδιών που έμαθαν γράμματα κοντά της, από την αρχή της σταδιοδρομίας της μέχρι σήμερα. Καλό σου ταξίδι Θεοδώρα, θα ζεις πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας».