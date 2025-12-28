Βαρδούσια: Οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την προσέγγιση της κορυφής, λέει φίλος ορειβάτη που έχασε τη ζωή του

Κλείσιμο



Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Βίντεο από την ανάσυρση των σορών: