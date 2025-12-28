Βαρδούσια: Οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την προσέγγιση της κορυφής, λέει φίλος ορειβάτη που έχασε τη ζωή του
Οι σοροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια εκτάκτως νεκροψίας – νεκροτομής.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και να αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, καθώς τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες. Όχι λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της απότομης μορφολογίας, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λαθών ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες.
Ο πολύ καλός φίλος του ορειβάτη Γιώργου Δόμαλη που έχασε τη ζωή του στα Βαρδούσια και ειδοποίησε τις αρχές για την εύρεση των ορειβατών, δήλωσε -σε αντίθεση με όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες- ότι δεν ήταν ο πέμπτος της παρέας και ποτέ δεν επρόκειτο ποτέ στην συγκεκριμένη ανάβαση λόγω φόρτου εργασίας.
Συγκεκριμένα εξιστόρησε: «Ποτέ δεν ήμουν ο πέμπτος. Δεν είχα συνεννοηθεί με τα παιδιά να ανέβω και ξαφνικά τους είπα ότι δεν θα πάω. Δεν θα ανέβαινα ποτέ μέσα στις γιορτές λόγω της εργασίας μου, θα ανέβαινα 10 ημέρες αργότερα, περίπου στα Θεοφάνια.Εξ αρχής δεν θα πήγαινα δηλαδή».
«Γνώριζα ότι θα ανέβουν και την ημέρα της ανάβασης τους πήρα τηλέφωνο για να τους ευχηθώ. Δεν υπήρχε σήμα, τους κάλεσα και δεύτερη φορά και δεν υπήρχε και πάλι σήμα. Έπειτα με κάλεσε η σύντροφος του Γιώργου και μου είπε πάλι τα ίδια. Όταν η ώρα πέρασε τις 17:00 και επειδή ξέρω το πεδίο, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές υπό τις οποίες κάποιος θα έπρεπε να προσεγγίσει την κορυφή, εκεί ανησύχησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά. Τότε ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να κινητοποιήσω τις Αρχές για να μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης».
«Για να αποκλείσουμε όσα έχουν ειπωθεί, ποτέ δεν υπήρχε χιονοθύελλα και ομίχλη. Ο καιρός ήταν τέλειος, απλά δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες για να ανέβει κάποιος στην κορυφή. Τις προηγούμενες ημέρες είχε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην κορυφή και είχε παγώσει το πεδίο. Το προηγούμενο βράδυ είχε ρίξει χιόνι, το χιόνι ήταν φρέσκο και είναι μια καλή προϋπόθεση για να υπάρξει χιονοστιβάδα.
Σε ερώτηση για το αν ήταν παράτολμο να ανέβουν το βουνό, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα το έλεγα τόσο παράτολμο το εγχείρημα της ανάβασης, απλά αν ήμουν εγώ δεν θα προσέγγιζα την κορυφή λόγω των συνθηκών αυτών».
Τέλος, ο φίλος του Γιώργου Δόμαλη δήλωσε: «Στο βουνό επειδή μας συνεπαίρνει, κάποιες φορές η αδρεναλίνη κρύβει κινδύνους».
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.
Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.
Βίντεο από την ανάσυρση των σορών:
Το χρονικό της τραγωδίας
Βίντεο από την ανάσυρση των σορών:
