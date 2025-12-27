Δείτε βίντεο: Η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των ορειβατών από τα Βαρδούσια
Την Κυριακή αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου
Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα έγινε σήμερα Σάββατο η ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια.
Το ελικόπτερο προσέγγισε σε πλάτωμα χωρίς να προσγειωθεί. Τα σωστικά συνεργεία ανέβασαν στο ελικόπτερο τη μία μετά την άλλη τρεις σορούς - μία τέταρτη είχε μεταφερθεί νωρίτερα.
Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.
H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Αύριο, Κυριακή θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, είτε στην Αθήνα, είτε στο Ρίο, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
