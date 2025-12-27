Δείτε βίντεο: Η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των ορειβατών από τα Βαρδούσια
ΕΛΛΑΔΑ
Βαρδούσια Ελικόπτερο Ορειβάτες Διάσωση

Δείτε βίντεο: Η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των ορειβατών από τα Βαρδούσια

Την Κυριακή αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Δείτε βίντεο: Η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των ορειβατών από τα Βαρδούσια
54 ΣΧΟΛΙΑ
Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα έγινε σήμερα Σάββατο η ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια.

Το ελικόπτερο προσέγγισε σε πλάτωμα χωρίς να προσγειωθεί. Τα σωστικά συνεργεία ανέβασαν στο ελικόπτερο τη μία μετά την άλλη τρεις σορούς - μία τέταρτη είχε μεταφερθεί νωρίτερα.



Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Κλείσιμο
Αύριο, Κυριακή θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, είτε στην Αθήνα, είτε στο Ρίο, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
54 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης