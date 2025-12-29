Το συγκινητικό αντίο συναδέλφων και μαθητών της 31χρονης εκπαιδευτικού και ορειβάτισσας που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο στον τόπο καταγωγής της στα Τρίκαλα
Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη, η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά τη 31χρονη ορειβάτισσα και δασκάλα Δώρα Καπλανη που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια ορη, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα μαζι με άλλους τρεις φίλους της, ορειβάτες τα Χριστούγεννα.
Μια νέα γυναίκα με αγάπη για τη φύση, πάθος για τη γνώση, αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συναδέλφων της, των μαθητών της και των οικείων της.
Λιγες ώρες πριν από την αυριανή κηδεία της, όπου θα γίνει στα Τρίκαλα, οι συνάδελφοί της και οι μαθητές της, την μνημονεύουν με ένα συγκινητικό κείμενο τιμώντας τη φωτεινή παρουσία και το ήθος που χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο της.
«Με άφατη θλίψη και βουβό πόνο, ο Διευθυντής και η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, αποχαιρετούμε την εξαιρετική συνάδελφο Θεοδώρα Καπλάνη.
Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στα Βαρδούσια Όρη, όπου η αγαπητή μας Θεοδώρα έχασε τη ζωή της χτυπημένη από τη μανία της φύσης που τόσο αγαπούσε, μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα.
Η Θεοδώρα υπηρέτησε ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου Αργολίδας με ήθος, ευσυνειδησία και αφοσίωση. Θα τη θυμόμαστε πάντα για το χαμόγελό της, την αγάπη της για τα παιδιά και το πάθος της για τη διδασκαλία.
Ήταν μία συνάδελφος καταρτισμένη, φωτεινή και ευάγωγη, που αφενός πρόσφερε στους μαθητές της τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη και την ωρίμανσή τους και αφετέρου τους ενέπνευσε την αξία της εξερεύνησης και της αγάπης για τη ζωή.
Η εκπαιδευτική οικογένεια της Αργολίδας, θρηνεί μαζί με τη φυσική της οικογένεια και συμπαρίσταται στους οικείους της. Ευχόμαστε να αντλήσουν δύναμη και κουράγιο για να αντέξουν το βάρος αυτού του ξαφνικού και βίαιου αποχωρισμού.
Η Θεοδώρα ζει και θα ζει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας και στη σκέψη και στην καρδιά όλων των παιδιών που έμαθαν γράμματα κοντά της, από την αρχή της σταδιοδρομίας της μέχρι σήμερα.Καλό σου ταξίδι Θεοδωρα , θα ζεις πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας».
«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί". "Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη", μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.
«Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»Η μητέρα της Δώρας Καπλανη, μιλώντας στο Mega, της είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, ζητώντας της να μην συμμετέχει, με την κόρη της να προσπαθεί να την καθησυχάσει: «Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου". "Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"».
«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί". "Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη", μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.
