Σε σοβαρή κατάσταση 78χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στις Μοίρες της Κρήτης
Τροχαίο ατύχημα ΕΚΑΒ Κρήτη Μεσαρά Μοτοσικλέτα

Σε σοβαρή κατάσταση 78χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στις Μοίρες της Κρήτης

Ο οδηγός της μηχανής  φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ

Σε σοβαρή κατάσταση 78χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στις Μοίρες της Κρήτης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο το μεσημέρι στις Μοίρες στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, ο 78χρονος αναβάτης φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.
