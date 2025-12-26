Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Σε σοβαρή κατάσταση 78χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στις Μοίρες της Κρήτης
Σε σοβαρή κατάσταση 78χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στις Μοίρες της Κρήτης
Ο οδηγός της μηχανής φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο το μεσημέρι στις Μοίρες στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.
Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, ο 78χρονος αναβάτης φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.
Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, ο 78χρονος αναβάτης φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα