Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ
ΕΛΛΑΔΑ
Δρομολόγια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα ΜΜΜ

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ

Τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026 υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ
Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Αλλάζουν τα δρομολόγια στα ΜΜΜ: Έκτακτο πρόγραμμα σε επιλεγμένες ημερομηνίες

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά, ΕΔΩ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης