Όλυμπος: Αίσια κατάληξη στην περιπέτεια του Μολδαβού ορειβάτη που είχε εγκλωβιστεί
Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον αλλοδαπό άνδρα και επιστρέφουν όλοι πεζή σε ασφαλές σημείο όπου έχουν πρόσβαση οχήματα, για να τον παραλάβει ασθενοφόρο
Εντοπίστηκε το πρωί από τις ομάδες διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε ορεινό, δύσβατο σημείο του Ολύμπου σε απόσταση από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είχε ζητήσει βοήθεια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Μολδαβίας κατά δήλωσή του, εντοπίστηκε από στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και της Π.Υ. Λιτοχώρου που κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας περπατά, επιστρέφουν όλοι πεζή σε ασφαλές σημείο όπου έχουν πρόσβαση οχήματα για να τον παραλάβει ασθενοφόρο.
Ο ορειβάτης είχε ειδοποιήσει τα ξημερώματα με κλήση στο 112 οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής του.
Στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία αρχείου
