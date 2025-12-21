Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Μολδαβός προσπάθησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπος Λιτόχωρο ΕΜΑΚ

Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Μολδαβός προσπάθησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε

Aπομακρύνθηκε από το καταφύγιο Πετρόστρουγκας χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε λόγω έντονης χιονόπτωσης

Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Μολδαβός προσπάθησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε
Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε ορεινό σημείο. Ο ίδιος επικοινώνησε με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δίνοντας το στίγμα του στις Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ καθώς και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι οποίοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον άνδρα με ασφάλεια και να τον μεταφέρουν σε προστατευμένο σημείο.

