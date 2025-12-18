Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Έκλεψε πάνω από 800 κιλά ελαιόλαδο και 35 κιλά μέλι από αποθήκες στην Αττική, συνελήφθη 48χρονος
Αναζητείται ο συνεργός του
Συνελήφθη 48χρονος που έκλεβε δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι από αποθήκες πολυκατοικιών στην Αττική για οικιακή χρήση. Ο ίδιος με τον συνεργό του είχαν κλέψει πάνω από 800 κιλά ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.
Ο 48χρονος συνελήφθη στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και τον συνακόλουθο πορισμό εισοδήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του η οποία έχει ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της άμεσης δράσης, κατόπιν σήματος του κέντρου για κλοπή σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός της πολυκατοικίας να έχει στην κατοχή του δύο δοχεία με ελαιόλαδο.
Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, όπου, στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά έξι δοχεία με ελαιόλαδο από τη συγκεκριμένη αποθήκη ενοίκου της πολυκατοικίας.
Όπως προέκυψε από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργό του, αφού αποκτούσαν πρόσβαση σε υπόγειες αποθήκες ενοίκων πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης, αφαιρούσαν δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, τα οποία προορίζονταν για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.
Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις αφαιρεθείσες ποσότητες να ανέρχονται σε 817 λίτρα ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
