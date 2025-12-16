Jetoil: Είμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία μας
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
Με ανακοίνωσή της η Cretacore - Jetoil γνωστοποπιησε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της μετά την εντολή Βουρλιώτη για δέσμευση των περιουσιακών στοιχεία της ίδιας και άλλων τεσσάρων εταιρειών καυσίμων με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι «η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.
Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείαςΗ Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
