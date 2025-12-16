Jetoil: Είμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία μας

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο