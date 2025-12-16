Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
30χρονος μπήκε με όπλο σε κατάστημα στην Ομόνοια και πήρε με τη βία τη σύντροφό του
Αστυνομικοί τους εντόπισαν να τσακώνονται έξω από εκκλησία στην Αχαρνών - Σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία για τους δύο και για παράβαση του νόμου περί όπλων του άνδρα
Επεισόδιο με έναν 30χρονο άνδρα να εισβάλει σε κατάστημα στην Ομόνοια, να απειλεί πελάτες και υπαλλήλους αναζητώντας τη σύντροφό του την οποία τελικά έβγαλε έξω με τη βία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 15:30 όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για τις κινήσεις ενός άνδρα με όπλο.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο κατάστημα ενημερώθηκαν ότι ο 30χρονος είχε φύγει μαζί με την 31χρονη σύντροφό του και ξεκίνησαν να αναζητούν το ζευγάρι.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από την Αχαρνών ενημερώθηκαν για ένα ζευγάρι που τσακωνόταν έξω από εκλλησία.
Αφού διαπίστωσαν επρόκειτο για το επίμαχο ζευγάρι, βρήκαν ένα όπλο στην κατοχή του 30χρονου με τη σύντροφό του να τον καταγγέλλει για ξυλοδαρμούς επειδή εκείνος ζηλεύει. Από την πλευρά του ο 30χρονος παραδέχθηκε όσα έλεγε η 31χρονη υποστηρίζοντας, όμως, ότι και εκείνη τον είχε χτυπήσει.
Τελικά οι αστυνομικοί προσήγαγαν και τον άνδρα και τη γυναίκα στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και για «Ενδοοικογενειακή βία» και για παραβίαση του νόμου «Περί Όπλων».
