Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17/12, 11:00 με 17:00, λόγω συνέλευσης
Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17/12, 11:00 με 17:00, λόγω συνέλευσης
Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα