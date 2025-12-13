Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17/12, 11:00 με 17:00, λόγω συνέλευσης
Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17/12, 11:00 με 17:00, λόγω συνέλευσης
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

