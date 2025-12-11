Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μεγάλο φίδι ζούσε για 2 εβδομάδες σε λεκάνη τουαλέτας στην Καστοριά, δείτε βίντεο
Εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό
Ένα ιδιαίτερα παράξενο και τρομακτικό εύρημα αντίκρισαν οι ένοικοι κατοικίας στην Καστοριά, όταν διαπίστωσαν ότι μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας τους «κρυβόταν» για περίπου δύο εβδομάδες ένα φίδι μήκους ενός μέτρου. Το ερπετό φαινόταν να είχε βρει εκεί το… καταφύγιό του, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία του όλο αυτό το διάστημα.
Οι κάτοικοι, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.
Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.
«Ζούσε στην αποχέτευση ενώ τρεφόταν με τρωκτικά και έπινε νερό από το σιφόνι. Έβγαινε καθημερινά και ξαναέμπαινε μέσα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν την τουαλέτα», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης.
Η Καστοριά φιλοξενεί το μοναδικό καταφύγιο άγριων ζώων της περιοχής, όπου κάθε χρόνο εκατοντάδες τραυματισμένα είδη μεταφέρονται για φροντίδα και, όταν αποκατασταθούν, επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
