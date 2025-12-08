Η δραματική επιχείρηση διάσωσης μητέρας και βρέφους 6 μηνών στη Μάνδρα: Είχαν εγκλωβιστεί από την κακοκαιρία Byron, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η δραματική επιχείρηση διάσωσης μητέρας και βρέφους 6 μηνών στη Μάνδρα: Είχαν εγκλωβιστεί από την κακοκαιρία Byron, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην περιοχή Άη Γιάννη Κορακά, η μητέρα και το βρέφος της εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους, λόγω της αιφνίδιας ανόδου της στάθμης των υδάτων
Η σφοδρή κακοκαιρία Byron που έπληξε και τη Δυτική Αττική τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη Μάνδρα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χείμαρρους και αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο.
Στην περιοχή Άη Γιάννη Κορακά σημειώθηκε ένα από τα πιο απαιτητικά περιστατικά, όταν μια μητέρα και το βρέφος της, μόλις έξι μηνών, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους λόγω της αιφνίδιας ανόδου των νερών. Η οικογένεια ζήτησε βοήθεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η ΕΜΑΚ και τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην περιοχή μέσα σε σύντομο χρόνο, ξεκινώντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Οι διασώστες χρειάστηκε να προχωρήσουν μέσα σε βαθιά νερά και περιοχές με περιορισμένη ορατότητα, αναζητώντας την ασφαλέστερη πρόσβαση προς την οικία. Η διαδικασία απαιτούσε συνεχή αξιολόγηση, καθώς το έδαφος άλλαζε από λεπτό σε λεπτό λόγω της ροής του νερού.
Στον συντονισμό της επιχείρησης συνέβαλε ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος συμμετείχε στην καθοδήγηση των σωστικών συνεργείων, ώστε η προσέγγιση στο σημείο να γίνει με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Η ΕΜΑΚ ολοκλήρωσε τη διάσωση με επιτυχία, μεταφέροντας μητέρα και βρέφος σε ασφαλές σημείο χωρίς τραυματισμούς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Σημειώνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας είχαν κηρυχθεί, λόγω της κακοκαιρίας «Byron», οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
