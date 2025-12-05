Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ο Λέκκας εξηγεί γιατί πλημμύρισε η Μάνδρα και προειδοποιεί για τρεις κινδύνους
Ο Λέκκας εξηγεί γιατί πλημμύρισε η Μάνδρα και προειδοποιεί για τρεις κινδύνους
Κολυδάς: Στην περιοχή της Βλυχάδας (Νέα Πέραμος) έπεσαν από χθες, Πέμπτη, 251 mm και αιτιολογούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα
Στις πλημμύρες που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ώρες στη Μάνδρα αναφέρθηκε το πρώι της Παρασκευής ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, επισημαίνοντας αρχικά ότι «τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα ίδια σημεία με το 2017».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «μεσολάβησαν κάποια έργα την περιοχή αλλά είχα πει ότι κάθε έργο μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά ή όχι πλήρως, όπως συνέβη στη Βαλένθια όταν ένα φαραωνικό έργο συνέβαλε στην πλημμύρα της. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης είναι μια εικόνα που δείχνει πώς χτίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια. Η κοίτη του ποταμού αποκόπτεται από τον οικιστικό ιστό. Η φύση λειτουργεί όπως έμαθε εδώ και χιλιάδες χρόνια όταν έχουμε τα σπίτια εγκάρσια στην κοίτη».
Αν και ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι «με τα έργα μειώθηκαν οι πιθανότητες για πλημμύρες, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται όταν συντίθεται από 3 παράγοντες:
Ειδικά, δε, για τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά σημεία σε διάφορες περιοχές ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «υπάρχει κυρίαρχος παράγοντας και είναι η τσιμεντοποίηση. Το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο έδαφος και να αποφύγει την επιφανειακή κυκλοφορίας».
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις περισσότερες μεγάλες λεωφόρους που χτίστηκαν εγκάρσια σ περιοχές όπως, για παράδειγμα «η Μιχαλακοπουλου που κάνει μαιανδρισμούς γιατί ακολουθεί την κοίτη του παλαιού ποταμού που ήταν εκεί». «Όταν κάνουμε μεγάλα εγκάρσια έργα σε μια περιοχή αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πλημμυρών» κατέληξε ο καθηγητής Γεωλογίας.
- - η έντονη βροχόπτωση με μεγάλη διάρκεια
- - η ραγδαιότητα καθώς κατά διαστήματα είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα
- - η στερεοπαροχή που συμβαίνει όταν το έδαφος διαβρώνεται και παρασύρεται πολύ πιο έντονα όταν έχουμε μεγάλα ποσοστά βροχής και μεγάλη ραγδαιότητα. Ουσιαστικά η δύναμη της βροχής σκάβει το έδαφος
Τα ύψη βροχής που έπεσανΝωρίτερα ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερ ότι «τα 251 mm του μετεωρολογικού σταθμού του meteo/EAA στη Νέα Πέραμο (Βλυχάδα) από χθές, αιτιολογούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές». Θύμισε, μάλιστα, ότι «και το 2017 είχαν εκτιμηθεί πάνω απο 200 mm βροχής στην περιοχή της Μάνδρας από το ραντάρ του ΕΑΑ».
