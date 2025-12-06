Σύλλογος Συγγενών Θανόντων Μάνδρας: Τώρα η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες ήταν σε συνεχή επιφυλακή και το 112 λειτούργησε έγκαιρα

Στα δικαστήρια ακούγαμε ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θα είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα στις φονικές πλημμύρες του 2017 και ότι φαινόμενα όπως αυτό συμβαίνουν μόνο κάθε 50–100 χρόνια, αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου