Google: Οι όροι που έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025, τι σημαίνει λάθε βιώσας και φλεξάρω
Στην κατηγορία των αναζητήσεων τύπου «Τι σημαίνει», η λίστα περιλαμβάνει όρους που απλώνονται από την αρχαιότητα και τη λογοτεχνία, μέχρι τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιατρική ορολογία
Το Year in Search 2025 της Google για την Ελλάδα αποκαλύπτει –για ακόμη μία χρονιά– πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το διαδικτυακό λεξιλόγιο των Ελλήνων χρηστών. Στην κατηγορία των αναζητήσεων τύπου «Τι σημαίνει», η λίστα περιλαμβάνει όρους που απλώνονται από την αρχαιότητα και τη λογοτεχνία, μέχρι τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιατρική ορολογία.
Στην κορυφή των αναζητήσεων βρίσκεται το «τι σημαίνει λάθε βιώσας», μια φράση που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει επανέλθει στη δημόσια σφαίρα ως σύσταση για μια πιο αθόρυβη και εσωστρεφή στάση ζωής. Στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται επίσης σύγχρονοι όροι όπως το «φλεξάρω», που προέρχεται από την αγγλική slang και χρησιμοποιείται ευρέως στα social media, αλλά και το «νεποτισμός», λέξη που απασχόλησε έντονα τις συζητήσεις περί διαφάνειας και οικογενειοκρατίας.
Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει και το ενδιαφέρον για όρους που αφορούν την ταυτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το «ίντερσεξ» να βρίσκεται ανάμεσα στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις. Παράλληλα, πλήθος χρηστών αναζήτησε τη σημασία λέξεων από την παράδοση ή τη λογοτεχνία, όπως «τζιβαέρι», «πέλωρ», αλλά και τον αραβικό όρο «σιμούν», ο οποίος εμφανίζεται συχνά σε ποιητικά και λογοτεχνικά έργα.
Η λίστα περιλαμβάνει ακόμη το «τι σημαίνει Hong Kong», ένδειξη της σύνδεσης της επικαιρότητας με τα ερωτήματα των χρηστών, αλλά και τον όρο «εξεργασία στην ιατρική», που σχετίζεται με διαδικασίες διάγνωσης και μελέτης.
Τι σημαίνει ίντερσεξ - H Google απαντά: «Ίντερσεξ» (intersex) σημαίνει ότι κάποιος γεννιέται με σωματικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν εμπίπτουν στις αυστηρές ιατρικές νόρμες για τα αρσενικά ή θηλυκά. Αυτές οι διαφορές μπορεί να αφορούν χρωμοσώματα, ορμόνες, εσωτερική ανατομία ή/και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα, και κάποιες μπορεί να γίνουν εμφανείς κατά τη γέννηση, ενώ άλλες αργότερα στη ζωή, όπως κατά την εφηβεία. Ο όρος είναι ένας όρος-ομπρέλα για ένα φάσμα φυσικών παραλλαγών και δεν υποδηλώνει ασθένεια, παρόλο που μερικές φορές αντιμετωπίζεται ως ιατρικό ζήτημα.
Τι σημαίνει σιμούν - H Google απαντά: Ο «Σιμούν» (simoun) σημαίνει ένας ισχυρός, θερμός άνεμος που φυσάει σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, ιδίως στις ερήμους. Συχνά φέρνει μαζί του σκόνη και άμμο, προκαλώντας χαμηλή ορατότητα και ακραίες θερμοκρασίες. Η ονομασία του προέρχεται από την αραβική λέξη για τον «δηλητηριώδη άνεμο».
Τι σημαίνει Hong Kong - H Google απαντά: Το «Hong Kong» σημαίνει «Αρωματικό Λιμάνι» στα Καντονέζικα, προερχόμενο από την καντονέζικη λέξη «Heung Gong» (香港). Το όνομα αυτό προέκυψε από την παλιά χρήση της περιοχής για τη διακίνηση αρωματικών προϊόντων και θυμιάματος. Σήμερα, είναι μια Ειδική Διοικητική Περιοχή της Κίνας με μεγάλο οικονομικό και εμπορικό ρόλο.
Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική - H Google απαντά: Στην ιατρική, εξεργασία σημαίνει την εμφάνιση ενός όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό. Ο όρος αναφέρεται στη δημιουργία μιας αλλοιωμένης μάζας ιστού, η οποία μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης.
Τι σημαίνει τζιβαέρι - H Google απαντά: Η λέξη «τζιβαέρι» σημαίνει πολύτιμος λίθος ή, μεταφορικά, θησαυρός. Προέρχεται από την τουρκική λέξη cevahir και χρησιμοποιείται συχνά σε εκφράσεις όπως «τζιβαέρι μου» για να δηλώσει αγάπη και εκτίμηση.
Τι σημαίνει πέλωρ - H Google απαντά: Η λέξη «πέλωρ» σημαίνει αρχικά ένα τέρας ή ένα τερατώδες πλάσμα, ειδικά στα Ομηρικά έπη. Από αυτή τη ρίζα προέρχεται το επίθετο «πελώριος», το οποίο σημαίνει γιγαντιαίος ή τεράστιος.
Τι σημαίνει νεποτισμός - H Google απαντά: Ο νεποτισμός είναι η πρακτική της κατάχρησης της θέσης εξουσίας για να δοθούν προνόμια, θέσεις ή αξιώματα σε συγγενείς, φίλους ή πρόσωπα του περιβάλλοντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά προσόντα και η αξιοκρατία. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη "nepos" (ανεψιός) και σχετίζεται με την ιστορική τακτική Καθολικών Παπών και Επισκόπων να δίνουν θέσεις στους ανιψιούς τους
Τι σημαίνει φλεξάρω - H Google απαντά: «Φλεξάρω» σημαίνει ότι κάποιος επιδεικνύει κάτι που έχει, συνήθως για να εντυπωσιάσει. Η λέξη προέρχεται από το αγγλικό «to flex» (επιδεικνύω δύναμη, πλούτη, ή κάποιο καινούργιο ρούχο ή αξεσουάρ), και χρησιμοποιείται κυρίως στην αργκό των νέων.
Τι σημαίνει δράμω - H Google απαντά: Το «δράμω» σημαίνει τρέχω ή προστρέχω και χρησιμοποιείται κυρίως στην αρχαία ή ποιητική γλώσσα. Στην καθομιλουμένη, η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την έννοια του «τρέχω να βοηθήσω».
Οι δέκα δημοφιλέστερες αναζητήσεις «Τι σημαίνει» για το 2025Τι σημαίνει λάθε βιώσας - H Google απαντά: Το «λάθε βιώσας» σημαίνει «ζήσε κρυφά» ή «ζήσε στην αφάνεια» και αποτελεί απόφθεγμα του Επίκουρου. Η φράση προτρέπει σε έναν τρόπο ζωής που αποφεύγει την προβολή και την αναγνώριση, ζώντας με διακριτικότητα και απομακρυσμένος από τη δημόσια ζωή, για να αποφύγει την αναστάτωση και τις φασαρίες που προκαλεί η κοσμική ζωή.
