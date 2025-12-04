Google: Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025, σεισμοί, ελληνικές ομάδες, celebrities, ΕΝΦΙΑ

Τα Πρόσωπα

ΣαντορίνηΟΠΣΥΔΙράνΠόθεν έσχεςLabubuΣτην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.ΚλαυδίαΧρυσή ΒαρδινογιάννηΓιώργος ΜαζωνάκηςΚωνσταντίνος ΚαρέτσαςΣτέλιος ΚαζαντζίδηςΛεξIvan GrekoΓιόνας ΒαλαντσιούναςΧρήστος ΜουζακίτηςΑντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.Αλέξης ΚούγιαςCharlie KirkOzzy OsbourneDiogo JotaΚαίτη ΓκρέυΚαίτη ΚωνσταντίνουΒασίλης ΚαλογήρουΜίμης ΔομάζοςΓεράσιμος ΜιχέληςDavid LynchΤα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.EurobasketΑΕΚ εναντίον ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός εναντίον ΠαναθηναϊκόςEuropa LeagueΕλλάδα Τουρκία μπάσκετΠΑΟΚ εναντίον ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός εναντίον Μπόντο/ΓκλιμτΜπαρτσελόνα εναντίον ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός εναντίον ΦιορεντίναΣτις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «'Αγιος Έρωτας», αλλά και "Squid Game" συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως "Nosferatu", "Anora" και "The Brutalist" βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.Να με λες μαμά'Αγιος ΈρωταςBig BrotherGrand Hotel'Αγιος ΠαΐσιοςΠαιχνίδια ΕκδίκησηςΤο Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιGNTMAdolescenceSquid GameΤαινίεςNosferatuAnoraΥπάρχωThe BrutalistΜια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)Dracula 2025A Minecraft Movie28 Χρόνια ΜετάWeaponsΤαιριάζουμε; (Materialists)Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.Συνταγή για μαγειρίτσαΣυνταγή για γαριδομακαρονάδαΣυνταγή για τζιγεροσαρμάδεςΣυνταγή για ταραμοσαλάταΣυνταγή για λουκουμάδεςΣυνταγή για σουτζουκάκιαΣυνταγή για cinnamon rollsΣυνταγή για γουακαμόλεΣυνταγή για aperolΣυνταγή για sour creamΤην περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.Τι σημαίνει λάθε βιώσαςΤι σημαίνει ίντερσεξΤι σημαίνει σιμούνΤι σημαίνει Hong KongΤι σημαίνει εξεργασία στην ιατρικήΤι σημαίνει τζιβαέριΤι σημαίνει πέλωρΤι σημαίνει νεποτισμόςΤι σημαίνει φλεξάρωΤι σημαίνει δράμωΤέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστριαΠοια είναι η πρωτεύουσα της ΝιγηρίαςΠοια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρούΠοια είναι η μητέρα της ωραίας ΕλένηςΠοια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικάΠοια είναι η Madlen PenevaΠοια είναι η πρωτεύουσα της ΑυστραλίαςΠοια είναι η IP μουΠοια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτηΠοια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής ΑραβίαςΤο Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.