Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής



Οι μυστικές υπηρεσίες



«Παπαδοπαίδι»

Σε μια αποστροφή της απολογίας του ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως έχει εργαστεί για τιςένας ισχυρισμός που προκάλεσε νέο κύκλο ερωτήσεων από την έδρα. «Έχω δουλέψει και για μυστικές υπηρεσίες στο παρελθόν, είχε επαφές και με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έκανα εκεί εκπαίδευση για επικίνδυνη οδήγηση» είπε.Έχετε δουλέψει κάπου συγκεκριμένα δηλαδή;Για λόγους ασφαλείας δεν μπορώ να μιλήσω.Είχατε επαφές και με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες;Δεν μπορώ να σας απαντήσω για λόγους ασφαλείας... Μετά από ένα σημείο φοβόμουν πολύ δεν ήθελα να κυκλοφορώΤι φοβόσασταν; Χρήματα είχατε, επαφές είχατε....Άμα σε βάλλουν στόχο δε γλυτώνεις...Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε και για τα οχήματα που χρησιμοποιούσε στη καθημερινότητα του. «Νοίκιαζα μηχανάκι για να πηγαίνω στο κέντρο και να κάνω τις δουλειές μου σε τράπεζες. Είχα και μια μηχανή BMW αλλά δεν την έπαιρνα στο κέντρο γιατί φοβόμουν μη τη κλέψουν. Οι κλέφτες έχουν προχωρήσει πολύ και είχα παραγγείλει ειδικό αντικλεπτικό από το εξωτερικό. Πήγαινα να τη βάλω σε πάρκινγκ αλλά δεν την έπαιρναν» είπε μεταξύ άλλων.Νωρίτερα, στην αρχή της απολογίας του ο 45χρονος αναφέρθηκε σταστη Ναύπακτο αλλά και σε προηγούμενες ποινικές υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί το όνομά του.«Μεγάλωσα στη Ναύπακτο και ως παιδί, ήμουν παπαδοπαίδι, πήγαινα στην εκκλησία να βοηθήσω. Ήμουν άριστος μαθητής. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί και πήγαινα εκεί και δούλευα. Προέρχομαι από ευκατάστατη οικογένεια. Το μαγαζί μας έκανε τζίρο 2 με 3 εκατ. ευρώ την ημέρα. Είχαμε μεγάλη ευχέρεια. Εργαζόμουν στο μαγαζί του πατέρα μου και παράτησα και το Λύκειο» υποστήριξε.Μα ήσασταν άριστος μαθητής μας είπατε...Σταμάτησα το σχολείο στη β Λυκείου. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος παλαιών αρχών και μας πίεζε πολύ να μη πηγαίνουμε στις καφετέριες. Εγώ ήμουν αντιδραστικό παιδί και ο πατέρας μου με τη βία και ξύλο προσπαθούσε να με κάνει με το ζόρι να σπουδάσω. Πήγα στο στρατό να πάω σαν πενταετής. Πήγα δεν μπόρεσα να μείνω δεν μου άρεσε.Εν συνεχεία ο 45χρονος αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον αθλητισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφού πήρα μαύρη ζώνη μετά ξεκίνησα και έκανα πυγμαχία. Εκεί έσπασα και τη μύτη μου και χρειάστηκε να βάλω μόσχευμα».Ο 45ρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου αλλά αθωώθηκε στη συνέχεια, έσπευσε μάλιστα να αναφέρει πως δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο των φυλακών.«Έχω τεράστιο χάσμα, δεν ανήκω σε αυτούς, καμία σχέση με το κόσμο της παρανομίας (…). Είμαι πολύ θρησκευόμενο άτομα έχω τον Άγιο Ταξιάρχη σαν προστάτη. Την ημέρα που έγινε η απαγωγή Παναγόπουλου εγώ βρισκόμουν στη Πάτρα γιατί είχαν ένα δικαστήριο για ΚΟΚ. Ευτυχώς για αυτό αθωώθηκαν δεν με πίστευαν» είπε και συνέχισε: «Εγώ όλους αυτούς τους γνώρισα στις φυλακές. Η μοναδική κατηγορία που είχαν ήταν για απλή συνέργια σε ανθρωποκτονία (από άλλη υπόθεση). Τους Τρομπούκη - Θώδη τους γνώρισα μέσα στη φυλακή. Με τους Στεφανάκο - Σκαφτούρο τσακώθηκα. Η πρώτη μου καταδίκη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία ήταν άδικη. Περάσανε 12 χρόνια για να πάω στον Άρειο Πάγο και να δικαιωθώ. Μας βάλανε όλους κατηγορούμενος με τον Βλαστό και τους άλλους, εγώ δεν τους ήξερα ούτε στην όψη. Μάλιστα ο Βλαστός τώρα με κυνηγάει να με σκοτώσει».Γιατί να σας σκοτώσει;Γιατί ζηλεύουν την εξέλιξη που έχω και επειδή εγώ δεν έχω συμπορευτεί μαζί τους.Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.